Mayweather arrasado com a morte da mãe dos filhos: «Meu amor, meu coração...»

Floyd Mayweather está arrasado com o falecimento de Josie Harris, mãe de três dos seus quatro filhos que foi encontrada morta, nos Estados Unidos, dentro do carro.





O pugilista publicou uma série de oito fotografias no Instagram, com uma mensagem em cada uma delas: "Meu amor, meu coração, meu raio de sol, meu sol..."Recorde-se que o casal estava separado e que o pugilista foi declarado culpado por agredir Josie em 2012, tendo sido condenado a dois meses de prisão.Mayweather declarou-se culpado da agressão, que teve lugar em frente de dois dos três filhos do casal.