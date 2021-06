Mayweather 'arruma' youtuber mas depois mostra-se modesto: «Já não tenho 21 anos...»

"Há uma diferença entre o boxe do YouTube e o boxe de elite – vocês verão qual é." Estas palavras de Floyd Mayweather antes do combate de exibição com Logan Paul deixam antever um 'massacre', mas em vez disso o pugilista norte-americano resolveu divertir-se e prolongar o combate com o youtuber ao longo de 8 assaltos.





Mayweather, quase 16 quilos mais leve do que o adversário, bem mais baixo e 18 anos mais velho, mostrou que podia ter acabado o combate logo ao primeiro assalto, mas protelou-o, apostando no espectáculo. No final, embolsou quase 100 milhões de dólares e acabou por ser simpático para com o opositor."Foi divertido. É preciso ver que já não tenho 21 anos", explicou Mayweather. "Ele foi duro, forte e melhor do que eu estava à espera. Surpreendeu-me esta noite."O youtuber, que foi para casa com 20 milhões de dólares a vitória moral de ter aguentado 8 assaltos, não cabia em si de contente. "É o melhor momento da minha vida."