Mayweather oferece relógio de luxo a neto... com cinco semanas

Já sabemos que Floyd Mayweather não costuma ter problemas em esbanjar milhares e até milhões de dólares em produtos luxuosos, seja para si como para os seus, mas aquilo que é notícia esta semana é algo pouco visto.





É que o antigo boxeur decidiu presentear o seu neto, nascido há apenas cinco semanas, com um luxuoso Rolex Oyster Perpetual Datejust, que tem um preço de origem na casa dos 35 mil euros. Ora, tendo em conta que o modelo foi personalizado, o valor investido terá sido certamente superior a esse e provavelmente chegará às centenas de milhar.E se não bastasse o relógio de luxo que recebeu, o mais novo elemento da família, de seu nome Kentrell Jr, teve já a chance de viajar a bordo do jato privado do antigo lutador. São as vantagens de se ser da família de um dos desportistas mais ricos de sempre...