Mayweather quer defrontar McGregor e Khabib... no mesmo dia

É uma ideia louca e só poderia ter saído da cabeça de alguém cuja confiança está sempre no topo. Floyd Mayweather está a planear um evento megalómano onde defrontará Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov… no mesmo dia.

A revelação foi feita pelo tio do popular lutador de boxe, que assegurou que este duplo duelo será, muito provavelmente, o maior evento de sempre na história dos desportos de combate.

"O Floyd tem comentado a possibilidade de lutar contra McGregor e Khabib no mesmo dia. Trata-se de algo que ele conseguiria organizar facilmente e que incluiria um combate à tarde e outro à noite. Aliás, já houve conversações entre ele e o Dana White, líder do UFC", revelou Jeff Mayweather à imprensa norte-americana.

"O Floyd já não está no topo do boxe mas, ainda assim, conseguirá derrotar ambos. Aliás, eles não terão qualquer tipo de possibilidade, porque ele conseguirá ‘limpá-los’ facilmente. Até podia ser um a seguir ao outro", anunciou confiante.

"Ele falou de fazer um combate à tarde e outro à noite. Algo nunca feito antes. Pay-per-view duplo, muito dinheiro a rodar… Primeiro lutaria com o McGregor e depois com o Khabib. O Floyd é mestre em organizar esse tipo de coisas. Ele consegue pegar em zero e transformar em ouro", explicou depois.