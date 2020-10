McGregor combate com Poirier no arranque de 2021

"O UFC propôs a McGregor uma luta contra Poirier, mas não há uma data disponível para 2020. O UFC tem tudo planeado para este ano. Aparentemente, ele quer enfrentar Poirier e aceitamos essa luta para o dia 23 de janeiro. A resposta é sim ou não."

Foi assim que Dana White avançou para o último capítulo da novela referente ao próximo combate de Conor McGregor. O irlandês recuou no intento de lutar ainda este ano e aceitou que o reencontro com Dustin Poirier seja apenas no ano que vem.

"Aceito, lá estarei a 23 de janeiro! O meu objetivo é que esta luta aconteça no estádio dos Cowboys. Estilo Proper! Jerry Jones (proprietário do Dallas Cowboys) é meu amigo e o estádio pode receber o nosso público. Estarei pronto para o Texas e o Texas estará pronto para meus fãs! Depois, Manny", escreveu o irreverente lutador nas redes sociais.



Os dados estão lançados para um duelo que se adivinha escaldante.