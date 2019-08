McGregor em maus lençóis: agora agrediu homem que se recusou a beber o seu whisky

Afastado dos octógonos desde outubro do ano passado, o irlandês Conor McGregor continua a ser destaque na imprensa internacional, mas na maior parte dos casos... pelas piores razões. É o caso do mais recente, que se refere a uma agressão do lutador a um homem num bar de Dublin, por causa de este se ter recusado a beber um shot do 'Proper No. Twelve', a marca de whisky do lutador.





A cena aconteceu a 6 de abril, no The Marble Arch, quando McGregor entrou no espaço e, bem ao seu jeito, se aproximou do balcão e pediu para que fossem oferecidos shots a todos os presentes. Uma oferta que foi aceite por todos, menos pelo tal homem. O lutador aproximou-se e colocou-lhe o shot à sua frente, recebendo sempre o 'não' como resposta. McGregor não gostou e, como se estivesse num octógono, soltou a sua esquerda e agrediu o homem em questão, segundo se pode observar um vídeo partilhado pelo portal 'TMZ'.Segundo a mesma publicação, a polícia de Dublin já tem na sua posse o vídeo em causa e irá avançar com a investigação, ainda que esclareça que "até ao momento nenhuma detenção foi feita".