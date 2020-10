McGregor reage ao adeus de Khabib ao MMA

Depois de vencer o norte-americano Justin Gaethje no evento principal do UFC 254, sábado em Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov anunciou o adeus ao MMA. Um anúncio feito ainda no octógono, que surpreendeu e levou até os 'rivais' a reagir publicamente.





Emocionado, Khabib Nurmagomedov diz adeus ao MMA: «Não posso voltar aqui sem o meu pai» Emocionado, Khabib Nurmagomedov diz adeus ao MMA: «Não posso voltar aqui sem o meu pai»

A carregar o vídeo ...

"Boa performance, Khabib. Eu vou continuar. Respeito e, mais uma vez, condolências pelo teu pai, a ti e família. Atenciosamente, a família McGregor", escreveu o lutador irlandês, no Twitter.Conor Mcgregor e Khabib Nurmagomedov protagonizaram uma das maiores rivalidades na história recente do MMA: o combate entre ambos em 2018, que terminou com a vitória do russo, detém o recorde de assistência na história da modalidade.Mas Mcgregor não foi o único a reagir ao adeus de Khabib. Também Jon Jones recorreu às redes sociais: "Quero dar os parabéns a Khabib por uma carreira notável. Sei que deixou o pai e milhões de fãs em todo o mundo incrivelmente orgulhosos hoje. Que Deus o continue a abençoar."Khabib Nurmagomedov, de 32 anos, despediu-se no evento principal do UFC 254, depois de o pai, Abdulmanap, ter falecido no início de julho vítima da Covid-19.