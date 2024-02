McGregor responde a Topuria: «Tenho uns tomates enormes, tenho quatro filhos»

A resposta de McGregor A resposta de McGregor

Não demorou muito a resposta de Conor McGregor a Ilia Topuria. O hispanogeorgiano sagrou-se campeão mundial de peso pluma de UFC e no final desafiou o irlandês para um combate. "McGregor, se tens tomates, espero-te em Espanha", disse o lutador, depois de bater Alexander Volkanovski.McGregor ouviu e não se ficou: "Tenho uns tomates enormes, tenho quatro filhos", escreveu 'The Notorious' numa publicação da ESPN no Instagram, que citava as palavras de Topuria.Topuria explicou na conferência de imprensa por que quer combater com McGregor. "Porque o Conor representa o último capítulo no MMA. Então, para fechar o capítulo, essa e a luta que eu quero."