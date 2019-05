Sete meses depois do célebre combate entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor , este explicou finalmente aqueles que considera terem sido os erros que ditaram a sua derrota. Numa entrevista com Tony Robbins, McGregor dividiu o 'crime' em duas partes, a primeira delas relacionada com a estratégia adotada."Sou um atacante, a minha defesa é o ataque. Mas nesse combate coloquei todo o meu foco na defesa, algo que nunca faço", revelou o lutador.O segundo fator que, na opinião de McGregor, deu vantagem a Nurmagomedov prende-se com a pressão com que foi à luta. A somar a isto houve ainda uma fratura num pé que o deixou limitado."Deixei que os fatores externos influenciassem os treinos. Deixei isso tomar conta de mim", admitiu.Recorde-se que Khabib Nurmagomedov derrotou Conor McGregor no UFC 229 com uma submissão no quarto assalto. O final do combate ficou ainda marcado por um episódio de agressões fora da jaula