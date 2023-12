McGregor revela que vai voltar ao octógono: «O maior regresso da história do desporto»

I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023

Conor McGregor anunciou que vai voltar ao octógono em 2024. Depois de mais de dois anos sem competir, o lutador irlandês, de 35 anos, lançou a 'bomba' nas redes sociais, acrescentando que só no primeiro dia do ano, amanhã, vai revelar o nome do seu adversário.Em Espanha já se especula que o combate poderia ser diante de Iia Topuria, 'El Matador’, no Santiago Bernabéu, mas 'The Notorious' não acrescentou mais detalhes à informação revelada no Twitter.O último combate de McGregor no UFC aconteceu a 10 de julho de 2021 e foi de má memória para o irlandês. Fraturou a tíbia durante o primeiro assalto do duelo com o norte-americano Dustin Porier e a recuperação não foi propriamente fácil.O lutador não hesitou em classificar este combate de 2024 como "o maior regresso da história do desporto".