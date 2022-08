Mike Tyson acusa televisão americana de "roubar" a sua história e ameaça: «Vão rolar cabeças...»

Hulu stole my story. They’re Goliath and I’m David. Heads will roll for this. — Mike Tyson (@MikeTyson) August 6, 2022

Mike Tyson recorreu nos últimos dias às redes sociais para deixar várias críticas - e ameaças - à televisão americana 'Hulu' que, a 25 de agosto, vai estrear a série 'Mike', que retrata a vida do antigo campeão do Mundo de boxe. Ora, o problema é que o norte-americano afirma que nunca foi consultado e que não autorizou a produção, frisando mesmo que a sua história foi "roubada" e que o estão a usar."A 'Hulu' roubou a minha história. São o Golias e eu sou o David. Vão rolar cabeças por causa disto. O modelo que usam para roubar os direitos das celebridades é incrivelmente egoísta. Alguém devia ser despedido de lá. Os produtores mentiram aos meus amigos e disseram que eu apoiei esta série não autorizada acerca da minha vida", escreveu Tyson no Twitter.Já no Instagram, o ex-pugilista voltou à carga, assegurando que a 'Hulu' pagou a Dana White, presidente do UFC [Ultimate Fighting Championship e amigo de Tyson], para que este desse pormenores acerca da sua vida."A 'Hulu' tentou, desesperadamente, pagar ao meu irmão Dana White milhões de dólares para promoverem as mentiras deles sobre a minha vida. Ele recusou porque respeita a nossa amizade e trata as pessoas com dignidade. Nunca vou esquecer o que fez por mim, assim como nunca vou esquecer o que a 'Hulu' me roubou. Não sejam enganados. Não apoio a história deles acerca da minha vida. Não estamos em 1822, estamos em 2022. Roubaram a minha história de vida e não me pagaram", atirou Tyson.













