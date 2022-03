Mike Tyson contou no programa 'Million Dollaz Worth of Game' que chegou a dormir com os seus tigres. O antigo pugilista, de 55 anos, teve tigres como animais de estimação e partilhava a cama com eles."Eles dormiam na minha cama. Mas o pior eram os gases, muito nogentos, a pior coisa do mundo. Quando iam para a piscina cagavam tudo mal chegavam à água", recorda Tyson.Depois foi questionado sobre a alimentação dos animais. "Carne de cavalo. Também gostavam de frango. Eles comiam muito devagar, não são glutões, preservam o peso, comem apenas o necessário."Tyson contou que tinha três tigres. "Depois tive também alguns pumas e leões."Tudo animais que adotava enquanto crias, mas que não tardavam a crescer...