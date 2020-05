Mike Tyson confirma regresso mas nega Holyfield: «Não vão acreditar nos nomes que temos»

"Holyfield? Não, não. Temos muitos lutadores que querem fazer isto. Estamos em conversações. Não vais acreditar nos nomes que temos. Nesta semana ainda teremos o contrato assinado. E o dinheiro que conseguirmos não será para mim. Não vou fazer dinheiro com isto, vai tudo para a caridade."





Assim respondeu Mike Tyson no 'Young Money Radio' quando questionado sobre o adversário que irá enfrentar no regresso aos ringues.Aos 53 anos, o norte-americano afirma que está "melhor do que alguma vez" e que irá regressar aos ringues mas não será contra Evander Holyfield, a quem mordeu numa orelha em 1996."Sinto-me melhor do que já alguma vez me senti. Estou a preparar-me e vou ajudar pessoas em dificuldades. Vou fazer um evento de caridade e vou ajudar os sem-abrigo e os toxicodependentes. Eu também já fui um e sei como é difícil", explicou Tyson.