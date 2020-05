Mike Tyson: «Dupliquei a minha fortuna só por tirar fotos a morder a orelha de Holyfield»

Morder alguém na orelha deverá ser, à partida, algo que nos ficará para sempre na memória, independentemente da gravidade da situação em questão. Mas para Mike Tyson a questão é totalmente diferente.

O ex-pugilista norte-americano revelou, em declarações ao seu podcast 'Hotboxin', não pensar "de todo" no incidente que terminou com Evander Holyfield a sofrer uma valente... mordida no aparelho auditivo.

"De todo. Não penso mesmo sobre isso. Sabem no quê que eu penso? Que o dinheiro que ganhei por morder a orelha a alguém sobrepõe-se aos 3 milhões de euros que perdi. Não acham isso maravilhoso?", revelou.

"Isso é o que realmente tem piada para mim. Não a mordida na orelha dele, mas sim o dinheiro que consegui duplicar só em tirar fotos a morder-lhe a orelha.

Durante o período de suspensão dos ringues, Mike Tyson recebeu 3 milhões de dólares (cerca de 2,8 milhões de euros) só para aparecer num evento da WWE Wrestlemania.



Relembre-se que Evander Holyfield vai voltar aos 'combates' para um evento de beneficiência, com os fãs a pedirem um reencontro com... Mike Tyson.