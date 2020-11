Mike Tyson e a dentada na orelha de Holyfield: «Queria matá-lo!»

A poucos dias de regressar aos ringues - dia 28 deste mês, diante de Roy Jones Jr. -, Mike Tyson deu uma entrevista à Fox News em que voltou a falar da mítica dentada que deu na orelha de Evander Holyfield durante um combate em 1997.





"Às vezes penso 'não, nunca o faria novamente', mas a verdade é que o faria outra vez", contou o pugilista norte-americano, de 54 anos."Mordi-o porque queria matá-lo! Estava zangado porque ele tinha-me golpeado na cabeça. A bem ou a mal, não deixo que ninguém me roube a glória", atirou 'Iron Mike', tentando assim justificar-se.Tyson não costuma morder a língua no que toca a assuntos polémicos, como o que sucedeu noutra entrevista, em que garantiu que muitos pugilistas dependem do álcool. "Não podem combater sem beber. Não têm valor, têm que estar bêbados. Não podem fazer esta merda sem o maldito álcool."