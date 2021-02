Mike Tyson faz fortuna todos os meses com a sua plantação de cannabis e aproveita para fumá-la

Tyson Ranch. Este é o nome de umas das 'galinhas de ovos de ouro' de Mike Tyson, que vem fazendo fortuna de forma pouco ortodoxa com a sua... plantação de cannabis. Segundo revelou o 'Cheat Sheet', o antigo pugilista fatura pouco mais de 410 mil euros por mês com a produção de marijuana para efeitos medicinais, num rancho na Califórnia com a dimensão de 16 hectares.





A entrada neste negócio, em 2016, ajudou mesmo o norte-americano, hoje com 54 anos, a recuperar-se financeiramente, depois de em 2003 ter declarado falência. Isto apesar de ao longo da carreira ter amealhado quase 250 milhões de euros. Mas não é apenas a carteira que beneficia. Depois de problemas com adição a drogas pesadas, como a cocaína, a marijuana medicinal acabou por ajudar ao equilíbrio mental de Tyson. "Mudou-lhe a vida", confessou o sócio Rob Hickman à 'GQ'.Os planos de Mike Tyson para o seu projeto não se ficam pela simples comercialização do produto. Recentemente, o ex-pugilista confessou que pretende dar ao local um cariz de parque, no sentido de promover o bem-estar pelo recurso ao produto - na Califórnia esta droga é legal.Certamente aproveitando a vasta quantidade à sua disposição, Tyson também aproveita para satisfazer as suas necessidades. Tanto assim é que, como o próprio admitiu, acaba por fumar, juntamente com os seus convidados, o equivalente a quase... 36 mil euros de marijuana todos os meses. Ainda em dezembro, antes e depois do combate com Roy Jones Jr. , confessou ter recorrido àquela droga: "Não consigo parar. Simplesmente tenho de o fazer. Desculpem, sou um fumador e faço-o todos os dias..."