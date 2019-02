Mike Tyson foi ao zoo e quis pagar para lutar com um gorila

São muitas as histórias excêntricas protagonizadas por Mike Tyson , mas esta promete ser uma lufada de ar fresco nesse capítulo, tanto pelo insólito como pelo... inesperado.O pugilista norte-americano admitiu que tentou subornar um segurança do jardim zoológico em Nova Iorque com 10 mil dólares para poder lutar com um gorila. A história remonta à decada de 1980 quando Tyson desfrutava de um passeio com a mulher, Robien Gives."Quando chegámos à jaula, havia um grande gorila com as costas prateadas que estava a provocar os outros. Eram poderosos, mas tinham o olhar de uma criança inocente. Ofereci ao guarda 10 mil dólares para abrir a jaula e me deixar partir o nariz àquele gorila! Mas ele recusou", confessou Tyson.Este 'feito' surpreendeu os admiradores do pugilista que, apesar desta recente revelação, sempre demonstrou o seu amor por animais, tendo chegado, inclusivé, a adotar três tigres de Bengala.