Mike Tyson: «Lutar por vezes é orgásmico»

Numa fase em que se prepara para voltar aos ringues, Mike Tyson, de 54 anos, proferiu umas declarações no podcast 'Joe Rogan Experience' que já correm mundo.





O pugilista revelou que nem sempre o corpo aguenta as emoções de um combate. "Periodicamente luto com a possibilidade de poder ferir alguém, às vezes é orgásmico", referiu o antigo campeão do Mundo de pesos pesados. "Quero com isto dizer que quando lutava ficava com uma ereção? Bem, quando era miúdo às vezes acontecia."Sobre o combate com Roy Jones Jr, de 51 anos, que esteve agendado para 12 de setembro mas acabou por ser adiado para 28 de novembro, o norte-americano disse apenas que quer divertir-se. "Não estou interessado num título, apenas quero lutar. Penso que isso de alguma forma vai limpar a minha alma."Tyson falou também dos treinos que tem vindo a realizar. "Ficar em forma e estar em condições são duas coisas diferentes. Nem sequer correspondem à mesma forma de fazer exercício. Ficar em forma é poderes adaptar o teu corpo à roupa, mas estar em condições é poderes sair da tua alma. Não se pode fazer isso de forma automática. Lembro-me que fiz um vídeo de 30 segundos a treinar e depois estive uma semana de cama. Não foi gracioso mas fez-me dar conta que estava na m..."