Mike Tyson revela pormenor sobre dentada histórica: «A orelha de Holyfield sabia a rabo...»

Mike Tyson lembrou, 25 anos depois, a histórica dentada que deu na orelha de Evander Holyfield durante um combate em 1997. Em conversa com o apresentador de rádio Alex Jones, o norte-americano abordou o assunto de forma... pouco habitual."Isto sabe melhor que a orelha do Evander. A orelha dele sabia a rabo", atirou Tyson, enquanto comia a sua linha de snacks - 'Mike Bites' - com a forma da orelha de Holyfield.Recorde-se que em 2020, Tyson afirmou que mordeu o adversário porque o "queria matar". "Voltaria a fazê-lo, sim. Mordi-o porque queria matá-lo. Estava muito chateado porque ele me deu vários golpes na cabeça e tirou-me da luta. A bem ou a mal, não vou deixar que alguém me tire a glória", explicou o norte-americano à data.