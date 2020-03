Mike Tyson revela qual o pugilista mais forte com quem já combateu

Com as competições paradas devido à Covid-19, aproveita-se a pausa para relembrar grandes feitos do desporto mundial. E Mike Tyson não foi exceção. O antigo pugilista norte-americano, de 53 anos, revelou em entrevista ao 'The Ring' quais os adversários mais fortes nas mais diversas qualidades. E o nome que veio mais à baila foi o de Jose Ribalta, pugilista cubano que terminou a carreira com 17 derrotas.





A 6 de agosto de 1986, o então jovem Mike Tyson (20 anos) teve duelo marcado com Ribalta no Trump Plaza Hotel de Atlantic City. Com 1,95 de altura, o cubano foi até ao décimo assalto frente a Tyson e acabou por perder por KO, mas fez tremer Tyson, que três meses depois se sagrou o mais jovem campeão do mundo de pesos pesados ao bater Trevor Berbick.Mike Tyson retirou-se em 2005 com um recorde de 50–6 sendo recordado como um dos maiores e mais icónicos pugilistas da histórias.Tony TuckerLarry HolmesTony TubbsMitch GreenJose RibaltaLarry HolmesJosé RibaltaTony TuckerEvander Holyfield