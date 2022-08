«Parecia muito dinheiro, mas acabou»: Mike Tyson 'torrou' 500 milhões em 'loucuras'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mike Tyson ganhou muitos milhões ao longo da carreira, mas pouco ou nada lhe resta desse dinheiro. O antigo pugilista norte-americano, de 56 anos, confessa que chegou a ter perto de 500 milhões de dólares (cerca de 488 milhões de euros aos dias de hoje), mas que o faustoso estilo de vida que adotou acabou por lhe levar a fortuna."Gastei o último milhão na minha reabilitação. Dos cerca de 500 milhões de dólares que fiz enquanto pugilista não me ficou nada. Foi tudo em loucuras, durou uns 15 ou 16 anos. Parecia muito dinheiro, mas acabou", explicou 'Iron Mike' numa entrevista ao podcast 'The Pivot'O antigo campeão mundial -que chegou a ter um tigre branco como animal de estimação - espera que os seus 8 filhos aprendam com o que lhe aconteceu e reconhece que dinheiro não era a melhor herança que lhes podia deixar."O que lhes deixo é o ensinamento de trabalhar arduamente e rezar muito. Não os ajudaria deixando-lhes dinheiro porque isso não os ensinaria a defenderem-se, a sobreporem-se às adversidades e a serem trabalhadores. Dando-lhes dinheiro cairiam à primeira adversidade", concluiu.