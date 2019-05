MMA: Falco Neto em teste duro frente a Fabian Edwards

O português Falco Neto vai disputar, este sábado, em Birmingham, um dos mais importantes combates da carreira. O lutador do Porto vai defrontar o peso médio Fabian Edwards, no Co-Main Event do Bellator, uma das principais organizações de MMA do mundo, que decorre naquela cidade inglesa.Num bom momemto de forma, Falco Neto procura contrariar o favoritismo do consagrado lutador inglês, conhecido como 'assassino' e que venceu os seis combates realizados como profissional. Já o português soma nove triunfos em 11 duelos.O duelo de Falco Neto com Fabian Edwards esta a causar grande furor em Inglaterra, onde estão presentes alguns dos principais nomes da modalidades. A verdade é que em caso de vitória, o portuense escreverá uma das mais importantes páginas do MMA português, o que poderá servir para abrir as portas da elite mundial a outros lutadores lusos.