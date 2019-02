MMA: Frank Mir vai estrear-se no... wrestling

Ronda Rousey foi a última grande estrela do universo do MMA a mudar dos octógonos para os ringues do wrestling. E agora vai ter um seguidor muito especial.

O mediático Frank Mir vai estrear-se como wrestler no dia 4 de abril, em New Jersey, numa organização denominada ‘Josh Barnett’s Bloodsport’, que aposta no ‘shoot-style wrestling’, onde toda a ação é formatada para parecer um duelo legítimo, apesar de previamente combinado.

Frank Mir revelou que depois de ser convidado para um evento da organização, apenas para fazer uma presença e assinar uns autógrafos, acabou por achar alguma graça à dinâmica dos combates e agora assume-se como lutador.

"Gosto de experimentar coisas novas e até acaba por ser uma espécie de arte marcial. É como participar num filme. Trata-se de luta coreografada. Daí a minha vontade de me envolver no projeto. Em vez de ficar sentado a pensar no que fazer a seguir, achei mais interessante saltar diretamente para a primeira oportunidade", revelou à imprensa norte-americana.