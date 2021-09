MMA: Jan Blachowicz não quer enfrentar Jon Jones

Jan Blachowicz, campeão mundial da UFC de peso meio-pesados, era um dos atletas que tinha os olhos postos em Jon Jones, mas afinal essa vontade desvaneceu-se.





O polaco, que derrotou Israel Adesanya na sua última defesa do título, deixou de estar preocupado com o possível confronto com o norte-americano, que entretanto faz parte da divisão de pesos-pesados e está há 19 meses sem competir ."Não faz sentido falar dele. Não sei, talvez ele nem volte a lutar em nenhuma das divisões. Não faço a mínima do que é que ele vai fazer. Esqueci-me completamente dele. Há meio ano era diferente, queria vencê-lo e arranjar uma forma de o apanhar. Agora não me importo com ele", disse Blachowicz em declarações ao site MMA Fighting.

Recorde-se que o lutador, de 38 anos, tem encontro marcado no octógono com Glover Teixeira (41) a 30 de outubro, em Abu Dahbi, no UFC 267.