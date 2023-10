MMA: Jon Jones está lesionado e vai parar 8 meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Péssimas notícias para os amantes do UFC. O presidente Dana White revelou que Jon Jones se lesionou num músculo do peito e vai parar por 8 meses, falhando assim o evento principal do UFC 295.

"O Jon Jones estava a treinar e lesionou-se. Estava a praticar wrestling e rompeu o tendão peitoral que conecta ao osso. Vai parar oito meses, porque vai precisar de cirurgia. Está fora", declarou White.

O presidente do UFC anunciou que o evento principal do UFC 295, dia 11 de novembro, será um duelo entre Jiri Procházka e Alex Poatan.

E ao invés do embate Jon Jones-Stipe Miocic, entrarão no octógono Sergei Pavlovich e Tom Aspinall.