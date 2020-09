MMA: Lutadora de 16 anos assina contrato profissional

Victoria Lee tem apenas 16 anos mas o seu talento é suficiente para estar em destaque no universo das Artes Marciais Mistas. A jovem lutadora assinou contrato com a ONE Championship, numa decisão que está a levantar algumas questões, uma vez que muitos temem que não tenha 'andamento' para adversários mais velhos e mais experientes no octógono.

Recorde-se que Victoria faz parte de uma família ligada à modalidade e também à ONE Championship. A irmão Angela Lee é uma das lutadoras mais cotadas da organização, assim como o irmão Christian.

"Assinámos com a Victoria unicamente pela sua qualidade e mérito. Não há relação com aquilo que os seus irmãos conseguiram atingir na nossa organização. Vejam a estreia dela e perceberão imediatamente o que quero dizer. Ela é um prodígio fenomenal", revelou Chatri Sityodtong, líder da organização.