"Mulherengo, bêbado e apostador", Pacquiao lembra pensamentos suicidas: «Deus, não valho a pena?»

Candidato à presidência das Filipinas, Manny Pacquiao admitiu numa entrevista a um canal de YouTube que já teve pensamentos suicidas. O antigo pugilista, de 42 anos, admitiu que se sentia "pequeno" e "sozinho".





"Estava sozinho no meu quarto nos Estados Unidos, antes de um combate. Estava a ler um livro chamado 'Purpose-Driven Life', além da Bíblia. Senti que a minha vida estava a acabar porque naquele momento estava a arrepender-me dos meus pecados. Estava sozinho no quarto e a chorar descontroladamente", admitiu."Perguntei-me o que devia fazer. 'Meu Deus, eu não valho a pena?' Se pudesse voltar atrás e desfazer as coisas que fiz... Costumava ser um mulherengo, um bêbado e um apostador. E as palavras que saíam da minha boca eram mal intencionadas... Sentia-me pequeno. Estava de joelhos, com a cara no chão, sozinho", prosseguiu."Depois disso convoquei um estudo bíblico e quando ouvi a palavra 'Deus' fiquei tão feliz...", recordou.O agora candidato já anunciou o seu afastamento dos ringues. "Os meus tempos no boxe acabaram. Acabaram porque estive no boxe durante muito tempo e a minha família diz que chega. Continuou durante mais algum tempo porque sou um apaixonado pelo desporto, mas agora vou limitar-me a apoiar outros pugilistas, de modo a termos um novo campeão."