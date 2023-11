Nasce um novo gigante no MMA: PFL compra Bellator e cria mega organização

The MMA landscape changed forever. A new era has @PFLMMA acquires @BellatorMMA creating a pic.twitter.com/fWldsDNpPC — PFL (@PFLMMA) November 20, 2023

O mundo do MMA tem uma nova mega organização, disposta a competir diretamente com o UFC. Até agora concorrentes diretas numa segunda linha, PFL (Professional Fighters League) e Bellator passam a estar juntas na mesma esfera, isto depois de ter sido concluída a operação de compra desta segunda organização por parte da PFL.Em comunicado, a PFL anuncia a aquisição e fala na criação de "uma potência global nas artes marciais mistas (MMA)", enaltecendo depois a qualidade do elenco que agora a organização terá. "A PFL adquiriu um número imenso de lutadores de topo através da aquisição do Bellator e a sua lista combinada de lutadores agora é igual em estatura ao UFC. A PFL e o UFC apresentam elencos que são 30% compostos por lutadores que estão entre os 25 melhores do ranking mundial nas suas classes de peso", explica o comunicado.Na mesma nota, a PFL explica que todos os lutadores atuais do Bellator passam a fazer parte da sua estrutura, o que fará com que, por exemplo, o português Pedro Carvalho passe a ter uma nova casa. A mesma de Yorgan de Castro, luso caboverdiano que chegou a passar pelo UFC. Não se sabe o que isso representará em termos de combates seguintes para ambos, mas o que é já sabido é que será criado um novo formato para o Bellator, o "Bellator International Champions Series", que passará pela realização de oito eventos por ano, sempre com duas lutas por cinturão.Outro dos aliciantes é igualmente um mega evento que colocará em confronto todos os campeões de ambas as organizações, intitulado "PFL Champions x Bellator Champions", que deverá definir os campeões absolutos da nova organização.