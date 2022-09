Nate Diaz despede-se do UFC com vitória sobre Tony Ferguson

Aos 37 anos, Nate Diaz disse adeus ao UFC da melhor forma, ao vencer o seu derradeiro combate na organização. Diante de Tony Ferguson, numa luta que por ser uma espécie de solução de última hora depois de Khamzat Chimaev ter falhado a pesagem, o norte-americano triunfou no quarto assalto, por submissão.Isto num combate que teve mais entretenimento do que qualidade, algo que, para quem segue o UFC de uma forma mais recreativa acabou por nem ser tempo mal empregue. Díaz confirmou a sua melhor preparação, ainda que em determinado momento a luta tenha mais parecido uma brincadeira, já que os 'joguinhos' entre ambos foram uma constante. Ainda assim, quando foi para dar forte... lá estavam eles para dar. No final venceu mesmo Díaz, que assim encerra a sua carreira no UFC com 15 vitórias e 11 derrotas. Quanto ao futuro, pouco se sabe, mas o norte-americano parece ter aberto as portas a um ingresso no mundo do boxe.Nas outras lutas do cartaz deste UFC 279, Khamzat Chimaev, apesar de ter falhado a pesagem para os 77.5 (pesou 80.9!), subiu ao octógono para enfrentar Kevin Holland e tratou da situação bem cedo. Logo no primeiro assalto, por submissão, em mais uma luta na qual conseguiu terminar sem ser atingido com um golpe significativo.