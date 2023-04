Nate Díaz entregou-se às autoridades e já foi libertado

O lutador norte-americano Nate Díaz entregou-se esta manhã às autoridades de New Orleans, no seguimento do mandado de detenção de que foi alvo na sequência da altercação na via pública em que se viu envolvido. Segundo o TMZ, o polémico lutador, que está acusado de agressão em segundo grau, entregou-se pelas 7h40 da manhã, tendo sido libertado quatro horas depois sob o pagamento de uma fiança.





De acordo com o advogado do lutador, citado pelo TMZ, Nate Díaz alegou ser inocente, tendo frisado na sua declaração que as suas ações foram "em legítima defesa".