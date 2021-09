New Japan Pro-Wrestling: G1 Climax 31 já tem lista de participantes

Já são conhecidos os wrestlers que vão fazer parte do G1 Climax 31 da New Japan Pro-Wrestling.

A promoção japonesa anunciou em julho, no seu site oficial, que a competição iria decorrer entre 18 de setembro e 21 de outubro, devido aos Jogos Olímpicos Tóquio’2020, juntando agora mais informação sobre o evento.





Esta prova terá 20 atletas divididos em dois blocos (A e B). Cada wrestler irá enfrentar os nove adversários do seu grupo e, em caso de vitória, conquista dois pontos. Fica com um ponto se o resultado for o empate e, em caso de derrota, obviamente não pontuam.Os vencedores de cada grupo defrontam-se na final, sendo que o vencedor ganha a oportunidade de lutar pelo IWGP World Heavyweght Championship, detido atualmente por Shingo Takagi, que também vai participar no torneio. Trata-se do no evento mais importante da empresa nipónica, o Wrestle Kingdom 16, que se realiza a 4 de janeiro.

O detentor do contrato pode ser desafiado até janeiro por outros lutadores que queiram estar no evento principal.

O bloco A será constituído por: Kota Ibushi (vencedor das duas últimas edições); Tomohiro Ishii; Toru Yano; Shingo Takagi (detentor do campeonato mundial); Tetsuya Naito; Zack Sabre Jr; Great O Khan; Kenta (ex-Hideo Itami na WWE); Tanga Loa; Yujiro Takahashi.

No bloco B vão estar presentes: Hiroshi Tanahashi; Kazuchika Okada; Hirooki Goto; Yoshi-Hashi; Sanada; Taichi; Jeff Cobb; Evil; Tama Tonga; Chase Owens.