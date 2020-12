O 'cheat day' de Tyson Fury: (muitos) chocolates, triplo cheeseburger e Cola zero... a dobrar

Aos 32 anos, Tyson Fury é um dos nomes mais populares do mundo do boxe, com vários títulos no seu registo e um registo perfeito de 30 vitórias e 1 empate. E se dentro dos ringues o britânico é uma autêntica máquina, ficou agora a saber-se que também fora deles é capaz de coisas surreais, especialmente quando o tema passa por... comer. Todo aquele 'caparro' tem de vir de algum lado, certo?





Parte do segredo foi revelado pelo próprio 'Gypsy King' ao portal LADBible, numa conversa bastante aberta na qual Fury começou por lembrar o dia em que decidiu fazer uma encomenda acima dos 600 euros de comida por altura da Páscoa. No menu desse dia estavam, por exemplo, uma quantidade absurda de pizzas (pelas fotos seriam acima de 20!), mas também frango assado ou bifes. "Fui o peso pesado das encomendas de comida para casa nesse dia. Nesse dia comi, comi, comi até não conseguir mais. Foi pizza atrás de pizza. Foi uma loucura", assumiu o lutador, que para lá dos mais de 600 euros decidiu ainda dar uma generosa gorjeta de 100 euros.Mas desengane-se quem pensa que esse dia foi uma vez sem exemplo. Para manter os seus 100 e tal quilos, Tyson Fury não poupa nos chamados 'cheat days' e até revelou ao mesmo portal aquele que fez recentemente. "Tive um dia desses ontem, por acaso. Comi uma caixa inteira de Thorntons [chocolates], um assado com carne e batatas, duas doses de trifle [sobremesa típica do Reino Unido], um triplo cheeseburger, duas Coca Cola zero e uma barra de chocolate", detalhou o lutador.Uma quantidade absurda de calorias, é certo, mas que para Tyson Fury serão facilmente 'queimadas' nos seus exigentes treinos. Aliás, o lutador aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem aos seus fãs, que curiosamente vai de certa forma contra o exemplo que deu."Tentem manter uma dieta limpa, façam um pouco de exercício e definam objetivos a curto-prazo. É siso que faço. Se me sinto menos bem ou deprimido - algo que é normal - ajuda-me imenso. Fazer exercício, uma boa dieta, beber imensa água; essa é a chave para tudo. Se te sentes bem com o teu corpo, mentalmente estarás bem também. Se as duas coisas estiverem alinhadas, estás pronto para conquistar o Mundo", finalizou.