O dinheiro que Conor McGregor ganhou mesmo tendo sido derrotado

Conor McGregor é a grande estrela do UFC e mesmo perdendo, continua a garantir cachês à altura. E no combate desta madrugada ganhou mais dinheiro do que o vencedor, o norte-americano Dustin Poirier.





Embora as verbas envolvidas no UFC sejam ainda inferiores às do boxe, 'The Notorious' cobrou 5 milhões de dólares por este combate; o vencedor amealhou 'apenas' um milhão, mas mesmo assim foi a luta mais lucrativa da sua carreira.Refira-se que este foi o primeiro combate, desde 7 de março do ano passado, em que houve público.