O fim de uma era: Vince McMahon diz adeus à WWE

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful — Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022

Está dado o fim de uma era: Vince McMahon despediu-se esta sexta-feira da WWE, empresa da qual foi afastado do cargo de CEO depois de ver o seu nome envolvido num escândalo de suborno a uma antiga funcionária. A decisão do empresário norte-americano, de 76 anos, foi comunicada através de uma curta publicação nas redes sociais. "Aos 77, é altura de me retirar. Obrigado, Universo WWE. Na altura. Agora. Para sempre. Juntos", escreveu.Depois de 42 anos ligado à indústria da WWE, pela qual desenvolveu vários papéis importantes para o crescimento da marca a nível global, Vince McMahon deixa a presidência da empresa norte-americana ao encargo da sua filha, Stephanie McMahon. A antiga 'wrestler' assumiu o comando da WWE de forma interina a 17 de junho, altura em que veio a público um escândalo de suborno envolvendo o nome de Vince McMahon. O empresário foi suspeito de ter subornado uma ex-funcionária da WWE com uma 'mala' de três milhões de dólares (cerca de 2.85 milhões de euros) para que esta não divulgasse um alegado caso amoroso que terá existido entre ambos."À medida que me aproximo dos 77 anos [celebra-os a 24 de agosto], é tempo de eu retirar-me da presidência e do cargo de CEO da WWE. Durante todos estes anos foi um privilégio ajudar a WWE a dar-vos alegrias, a inspirar-vos, a emocionar-vos, a surpreender-vos e, sobretudo, a entreter-vos", começou por escrever o empresário norte-americano, num outro comunicado, mais extenso, publicado no site oficial da WWE.E prosseguiu: "Gostaria de agradecer a todos os nossos antigos e atuais 'Superstars' e funcionários pela sua dedicação e paixão pela nossa marca. Mais importante ainda, gostaria de agradecer a todos os nossos fãs por nos permitirem entrar dentro das vossas casas todas as semanas e por sermos a vossa preferência no mundo do entretenimento. Deixo ainda o meu profundo agradecimento e admiração pelas gerações de fãs que, um pouco por todo o Mundo, gostaram, ainda gostam e em alguns cenários amam mesmo o nosso desporto."Até ao momento não foi divulgado mais sobre o futuro da empresa, que entretanto anunciou o regresso de Paul Levesque, também conhecido por 'Triple H', para reassumir as funções de responsável de 'Talent Relations' da WWE.