«O teu pai está orgulhoso»: a mensagem de Cristiano Ronaldo para Khabib

A amizade entre Cristiano Ronaldo e Khabib Nurmagomedov é conhecida do grande público e o internacional português fez questão de enviar uma mensagem ao lutador russo, após a vitória sobre o norte-americano Justin Gaethje e o anúncio do adeus ao MMA.





Emocionado, Khabib Nurmagomedov diz adeus ao MMA: «Não posso voltar aqui sem o meu pai» Emocionado, Khabib Nurmagomedov diz adeus ao MMA: «Não posso voltar aqui sem o meu pai»

A carregar o vídeo ...

Ronaldo Ronaldo

"Parabéns, irmão. O teu pai está orgulhoso", escreveu o internacional português numa mensagem que partilhou nas Stories do Instagram.Depois do combate no evento principal do UFC 254 em Abu Dhabi, Khabib anunciou que não voltaria ao octógono. Recorde-se que Abdulmanap Nurmagomedov, pai, treinador e mentor de Khabib, morreu em julho, vítima de complicações da Covid-19.