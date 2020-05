O tratamento que fez rejuvenescer Mike Tyson e que Cristiano Ronaldo e Nadal já usaram

A cada dia que passa, Mike Tyson parece a personificação da personagem Benjamin Button do filme 'O estranho caso de Benjamin Button'. O antigo pugilista norte-americano tem melhorado (a olhos vistos) a sua aparência física com muito trabalho de ginásio que trouxe 'de volta' o mundialmente conhecido 'Iron Mike'.





Contudo, esta alteração radical teve origem num tratamento nada simpático para os bolsos de qualquer pessoa - custa entre 5 e 25 mil euros. De acordo com o 'The Sun', Mike Tyson recebeu um tratamento que funciona à base de células-mãe - que já foi utilizado por Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal -, que extrai o "sangue que sai do cordão umbilical dos recém-nascidos, da medula óssea ou da gordura corporal" e injeta-lo diretamente no paciente. Este procedimento levou Mike Tyson a perder "mais de 45 quilos", tal como o próprio já revelou."Tinha a pressão arterial elevada, estava quase a morrer e tinha artrites. Converti-me ao veganismo e ajudou-me a eliminar todos esses problemas que tinha na minha vida. Perdi peso, mais de 45 quilos e estou com vontade de continuar a mudar a minha vida. Quanto tiraram-me o sangue estava totalmente vermelho. Quando voltaram a colocar, era transparente. Quase que se podia ver através do meu sangue. Desde esse momento que me sinto diferente, que me sinto muito mais equilibrado", confessou, recentemente, o antigo pugilista.