Octávio Pudivitr assina pelo Sporting: «É uma honra fazer parte desta história»

O pugilista Octávio Pudivitr e o Sporting Clube de Portugal anunciaram esta quinta-feira a formalização do acordo que irá ligar o luso-moçambicano aos leões por um ano. O melhor pugilista português da atualidade reforça os quadros do clube de Alvalade e já irá competir com o emblema do Sporting no combate agendado para dia 17 de fevereiro, na Kingdom Arena de Riade, capital da Arábia Saudita, onde Pudivitr, 114º do ranking mundial WBA light heavyweight (meio-pesado), irá defrontar o ucraniano Daniel Lapin, 146º do ranking.

Octávio Pudivitr não escondeu a emoção ao assinar o vínculo com os leões. "O Sporting é a minha paixão desde pequenino. Toda a minha família está em festa porque vivemos o clubismo de uma forma muito intensa. A concretização deste contrato profissional com o clube do meu coração é algo extraordinário que eu nunca imaginei que poderia acontecer, supera as minhas expectativas", sublinhou o pugilista já a pensar nos próximos desafios. "É uma honra assinar com o Sporting e fazer parte desta história. A partir de agora vou encarar os próximos combates ainda com mais motivação. Espero que este passo na minha carreira também deixe o Sporting e os sportinguistas orgulhosos e que seja um marco para o boxe em Portugal e no mundo."

Octávio Pudivitr, conhecido por ‘pequeno Mike Tyson’ pela semelhança física e estilo idêntico ao do antigo campeão americano, leva 10 combates no currículo, venceu 9, sendo 4 deles por KO. O último combate foi contra o colombiano Juan Boada, 153º do ranking, teve lugar no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, e a vitória valeu ao lutador luso-moçambicano o título mundial da UBO (Universal Boxing Organization). Já conta também no currículo com o título mundial da WBU (União Mundial de Boxe).

Agora prepara-se para pisar um dos maiores palcos do boxe mundial entrando pela primeira vez na principal Liga do Boxe, a WBA. Octávio tentará trazer para Portugal o cinto WBA Continental em meio-pesados. O adversário, em Riade, será Daniel Lapin, ucraniano de 26 anos, nº 6 do ranking da Ucrânia.

O combate entre Pudivitr e Lapin será transmitido em Portugal, no dia 17 de fevereiro, através dos canais da DAZN e é parte integrante de um megaevento cujo ponto alto será o frente a frente entre os campeões mundiais de pesos-pesados, o inglês Tyson Fury – nº 4 do ranking – e o nº 1 do mundo, o ucraniano Oleksandr Usyk.

Octávio Pudivitr, residente no Porto, nasceu em Moçambique há 36 anos, mudou-se para Portugal aos 11 anos e depois de algumas incursões noutras modalidades de combate, como o Jiu-Jitsu, fixou-se há 5 anos no boxe, então com 31 anos. É o nº 1 em Portugal, o 114º melhor do mundo, 80º europeu e o 10º entre todos os lutadores africanos.