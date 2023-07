Oleksandr Usyk: do boxe à 1.ª Liga ucraniana

Um reforço de peso... no sentido literal. Oleksandr Usyk, lenda do boxe, é o mais recente reforço do Polissya Zhytomyr, promovido à 1ª Liga ucraniana.

Aos 36 anos, o ucraniano é um dos nomes mais temíveis do boxe. É campeão do Mundo de pesos pesados com um registo de 20 vitórias (13 por KO) em 20 combates e foi medalha de ouro nos Jogos de Londres em 2012. Agora, vai juntar essa carreira à paixão pelo futebol, que praticou na juventude, e assinou um contrato de "cooperação" com o Polissya, depois de já ter feito um amigável pelo clube em 2022 . Agora, ficará por uma época e vai vestir a camisola 17. O presidente, Gannadiy Butkevych, já veio dizer que Usyk tem sido "exemplar nos treinos", mas até terá de falhar a 1ª jornada, a 28 de agosto, porque dois dias antes vai à Polónia... defender o título de pesos pesados frente a Daniel Dubois.

Nascido na Crimeia, território anexado pela Rússia, o ucraniano alistou-se no Exército aquando a invasão russa em fevereiro do ano passado e esteve cerca de mês e meio na frente de batalha. Saiu para preparar o combate frente ao inglês Anthony Joshua, mantendo o registo de invencibilidade.