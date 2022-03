Oleksandr Usyk voltará à Ucrânia para combater depois de defender título mundial de pesos pesados

Oleksandr Usyk derrotou Anthony Joshua em setembro do ano passado e conquistou, assim, o título unificado de pesos pesados. O pugilista ucraniano viu a carreira interrompida pela guerra no país-natal e deixou as luvas de parte para pegar na arma e defender a sua pátria. Contudo, foi convencido pelos que lhe são próximos a preparar a redição do combate com o adversário britânico, agendada para o final de junho.Perante a pergunta relativamente ao que fará após o combate que deverá ocorrer na Arábia Saudita, Usyk não pensou sequer. "Com certeza que voltarei à Ucrânia [para combater]", vincou o pugilista, de 35 anos, que conquistou a medalha de ouro olímpica em 2012.O experiente lutador garantiu que está em permanente contacto com os também pugilistas e ex-pugilistas Vasily Lomachenko, Wladimir Klitschko e Vitali Klitschko e revelou os conselhos que tem recebido na preparação do combate. "Procuro focar-me principalmente nos treinos, praticamente não acompanho as notícias. Todos os meus amigos que protegem o nosso país dizem-me para desligar o telefone e treinar. Eles esperam que eu tenha um bom desempenho ringue em nome da Ucrânia", referiu em conferência de imprensa.