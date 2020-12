Os milhões que Mike Tyson ganhou com o regresso frente a Roy Jones Jr.

Mike Tyson amealhou 10 milhões de dólares (cerca de 8,2 milhões euros) no combate contra Roy Jones Jr., no último sábado, com o compatriota a receber 'apenas' 3 milhões de dólares (2,5 milhões de euros).





"A verba será para várias instituições de solidariedade, por isso ninguém terá dee se preocupar se eu fico rico ou ter ciúme e dizer que faço isto por dinheiro. Não ganho nada e sinto-me bem a fazer isso, porque posso", disse Mike Tyson ao TMZ.O pugilista norte-americano, de 54 anos, deixou a porta aberta a novo combate."Poderia ter feito tudo melhor. Se Deus quiser, vou me superar na próxima exibição", afirmou Tyson.