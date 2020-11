Os milhões que Mike Tyson vai receber num combate de 'cinquentões'

Está por dias o regresso de Mike Tyson aos ringues. 'Iron Mike', de 54 anos, vai defrontar Roy Jones Jr, de 51, num combate a envolver muitos milhões.





Tyson, cuja última atuação no ringue data de uma exibição em 2006 contra Corey Sanders, vai rececer 10 milhões de dólares (cerca de 8,4 milhões de euros), ao passo que o seu adversário encaixará 'apenas' 1 milhão (perto de 840 mil euros). Os valores foram revelados pela Yahoo Notícias.O conhecido pugilista norte-americano já disse que pretendia oferecer todas as receitas do combate a instituições de caridade. O duelo vai ter lugar no próximo sábado, no Staples Center, em Los Angeles.