Os riscos de Mike Tyson de volta aos ringues: «Soco pode atingir impacto de 450kg»

Já estão em contagem decrescente para o regresso de Mike Tyson aos ringues. Aos 54 anos, o lutador norte-americano vai defrontar o compatriota Roy Jones Jr., de 51 anos. Um combate entre pugilistas quinquagésimos que levará a outros riscos.





"Um soco de um boxeador peso-pesado pode atingir a cabeça do rival com um impacto equivalente a 450 quilos. Vale dizer que isso é um valor médio dentro dos estudos publicados. Mike Tyson sempre esteve bem acima disso", afirmou Irineu Loturco, doutorado em Alto Rendimento Deportivo, citado pelo Globoesporte.Já o neurologista Renato Anginnah alerta: "O nosso cérebro envelhece naturalmente e fica mais propício a sofrer lesões sérias. Assimilar um golpe aos 54 anos é diferente de receber um golpe aos 20 anos. É bem mais grave. E isso, claro, envolve um risco maior."Para este combate, Mike Tyson está a ser acompanhado pelo treinador brasileiro de MMA Rafael Cordeiro, que não ignorou a idade do norte-americano."Ele não é mais um jovem, claro, mas estamos a falar de Mike Tyson. A parte técnica vem conciliada com a forte explosão dele. Pelo estilo dele, Tyson precisa estar bem condicionado. Foram seis meses de treino, manoplas, sparrings e condicionamento forte para chegar dia 28 muito bem preparado", explicou o treinador.Mike Tyson e Roy Jones Jr. enfrentam-se este sábado.