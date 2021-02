Pacquiao e a derrota de McGregor com Dustin Poirier: «Subestimou o adversário»

Manny Pacquiao viu o combate entre Conor McGregor e Dustin Poirier, no UFC 257, e não ficou surpreendido com a derrota do irlandês. O pugilista filipino, que muitos gostariam de ver defrontar 'The Notorius' nos ringues outra vez, recorda uma luta de McGregor com Poirier no octógono em 2014.





Na altura o irlandês ganhou o combate, logo ao primeiro assalto, um triunfo demasiado fácil e que, na opinião de Pacquiao, fez com que agora McGregor tivesse subestimado o norte-americano."Perder faz parte do jogo. No desporto há vencedores e derrotados, apenas isso. Não se trata de derrota, mas sim da forma como se aceita a derrota, de como se supera aquele momento difícil. O McGregor já tinha derrotado o seu rival antes e acho que isso fez com que o subestimasse", disse Pacquiao ao site 'ABS-CBN News'.