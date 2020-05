UFC: Pai de Khabib internado em estado crítico e com sintomas de pneumonia

Abdulmanap Nurmagomedov, pai e treinador de Khabib, lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), encontra-se internado em estado crítico num hospital militar em Moscovo.

De acordo com a imprensa inglesa, Adbulmanap encontra-se em "más condições" após não ter sido "devidamente tratado" numa unidade hospital na República do Daguestão, de onde é natural, situação que acabou por piorar o quadro clínico do progenitor do lutador russo, inicialmente hospitalizado com sintomas de pneumonia.

"Abdulmanap está em más condições. Encontra-se em Moscovo de coma, num hospital militar. Não foi devidamente tratado na República do Daguestão e algumas complicações acabaram por surgir. Está por sua conta, não deixam sequer a família ir visitá-lo", disse uma fonte, em declarações aos meios de comunicação ingleses, informação mais tarde confirmada por Islam Makhachev, amigo próxima da família, em direto na sua página do Instagram.

Dana White, presidente do UFC, já reagiu à situação do pai de Khabib. "Abdulmanap Nurmagomedov é um verdadeiro artista marcial, que vive uma vida com orgulho, honra e muito respeito. Ele próprio incutiu esses valores ao seu filho, o campeão mundial Khabib, desde criança e esteve sempre ao seu lado durante toda a carreira. Sei o quão próximo é Khabib do pai, fico triste por saber sobre o seu estado atual", disse, em declarações citadas pelo 'The Sun'.