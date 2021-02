Paige VanZant: «Posso regressar para um combate de MMA»

A popular Paige VanZant esteve à conversa com o TMZ Sports e revelou que tem uma cláusula no contrato com o Bare Knuckle FC que lhe permite voltar a competir nos octógoos de MMA.

Numa altura em que se prepara para o primeiro desafio na nova modalidade, a lutadora destacou estar focada no boxe sem luvas mas sem esquecer de onde veio...

"O BKFC (Bare Knuckle FC) deu-me liberdade para fazer uma luta de MMA. Fui informada disso pelo meu empresário, porque inicialmente não tinha conhecimento dessa alínea do contrato. Estou a treinar com quem acredita em mim e completamente focada no boxe, mas talvez faça uma luta de MMA. Vamos ver. A porta está aberta..."