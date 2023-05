Pedro Carvalho renova contrato com o Bellator

View this post on Instagram A post shared by Pedro Carvalho Official (@pedrocarvalhomma)

O português Pedro Carvalho renovou contrato com o Bellator, segundo anunciou o próprio nas redes sociais. Na sua publicação, o lutador natural de Guimarães fala num vínculo para "várias lutas", a primeira das quais a anunciar muito em breve.Aos 27 anos, e com um registo no Bellator de 6 vitórias e 4 derrotas, o lutador português é atualmente o quarto colocado no ranking dos peso-pena e um dos grandes 'contenders' a discutir o cinturão com o já lendário Patrício Pitbull.