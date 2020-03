Pitbull em 'bate boca' com Pedro Carvalho: «Sabia que os portugueses eram burros... mas tanto?»

A um dia do combate entre ambos, referente aos quartos-de-final do torneio de peso pena do Bellator, Pedro Carvalho e Patrício Pitbull mostraram que o ambiente entre ambos está mais quente do que nunca. O clima aqueceu de tal forma que o lutador brasileiro fez até uma generalização nada simpática em relação ao povo português... Tudo começou, numa longa sessão de perguntas e respostas entre ambos os lutadores, que o Pedro Carvalho colocou em causa a forma como o seu oponente se está a preparar."Ele é tão estúpido. Assumiu essa postura ortodoxa nas últimas quatro lutas, mas mesmo assim alterou abordagens e optou por pontapés de esquerda. Não faço ideia por que está a dizer isso. Sabia que os portugueses eram burros, mas assim tanto?", questionou o brasileiro, levando o lutador vimaranense a pedir-lhe para parar se de "vitimizar ao criar uma dinâmica entre Portugal e Brasil". "Não devias portar-te como um campeão e um homem para ser um exemplo, ao invés de estar aí como um bebé chorão?", questionou.Em resposta, Pitbull apontou o dedo aos fãs do opositor. "É um facto, não pode estar a dizer que me estou a vitimizar. Basta ir às minhas páginas nas redes sociais e ver que 95% dos comentários dos portugueses são a dizer m***. Muitos deles a faltar-me ao respeito, daí que tenha optado por expô-los e trazer os brasileiros comigo nesta guerra. Não tem nada a ver com ser homem ou estar a vitimizar-me. É um facto, está a acontecer, não é nenhuma piada".Lembre-se que a luta entre ambos está marcada para a madrugada de sábado, no Bellator 241, a realizar-se na Mohegan Sun Arena, em Montville, no Connecticut.