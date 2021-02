Polyana Viana: «Quero ganhar dinheiro para ajudar a minha família»

A brasileira Polyana Viana, antiga campeã do Jungle Fight, iniciou a trajetória no UFC em fevereiro de 2018, com uma vitória sobre Maia Stevenson, sofrendo depois três derrotas consecutivas, o que chegou mesmo a colocar em risco a ligação à organização norte-americana.

Contudo, no passado fim de semana voltou a erguer-se das cinzas, ao bater Mallory Martin, anotando o segundo triunfo consecutivo, algo que obrigou os jornalistas a perguntar quais os objetivos futuros.

E Polyana foi sincera, destacando que a sua prioridade é apoiar a família: "Acho que estou pronta para desafios maiores. Mas neste momento não é isso que eu quero. Neste momento quero ganhar dinheiro para ajudar minha família. E não quero subir para depois descer. Por enquanto só quero ganhar dinheiro, não pretendo lutar pelo cinturão imediatamente."