Portuguesa Jacqueline Cavalcanti em estreia no UFC: combate no sábado com transmissão na SportTV

Depois de André Fialho e Manel Kape, Portugal tem mais um representante no UFC, o principal campeonato de artes marciais mistas (MMA) mundial. Aliás, uma representante. Trata-se de Jacqueline Cavalcanti, uma lutadora de 26 anos natural de São Paulo, mas que vive no nosso país desde os 11 anos, que se irá estrear num evento da organização este sábado, no UFC Fight Night 226, a realizar em Paris.Pela frente a lutadora portuguesa estará a francesa de origem brasileira Zarah Fairn, num combate integrado no cartão preliminar, a anteceder as principais lutas, nomeadamente aquele que dá nome ao evento, entre Ciryl Gane e Sergey Spivak. Ainda assim, apesar de não ser uma luta de cartaz principal, a mesma será transmitida em direto para Portugal pela SportTV a partir das 17 horas.Cavalcanti, refira-se, foi uma das cinco lutadoras contratadas pela organização em junho, depois de ter chamado a atenção pela conquista do título mundial de LFA (Legacy Fighting Alliance). Em Portugal treina na Reborn Fight Team, na Pontinha.