Promessa cumprida: triunfo de Sofia Oliveira 'obriga' pai a ir a banhos

"À vitória da Sofia". Foi este o grito que se ouviu pouco antes de Domingos Oliveira desaparecer momentaneamente nas águas do Mar Adriático, na costa da cidade de Jesolo, Veneza. O cair da noite e o baixar da temperatura nesta terça-feira não convidava a mergulhos, mas a verdade é que o ato do pai de Sofia Oliveira, atleta portuguesa que está no Campeonato do Mundo de Kickoboxing, teve uma razão de ser. Tudo não passou de uma promessa feita à filha, tal como explicou o progenitor da jovem de Famalicão a Record.





"Foi uma forma de motivar a Sofia, que, nestes dias, fica sempre muito preocupada. Nós tentamos acompanhá-la para a tentar acalmar e, digo-lhe sempre que, se ela ganhar, faço 'isto' ou 'aquilo'. Desta vez, para meu azar, disse-lhe que ia dar um mergulho no fim do combate. Ela não acreditou, mas o prometido é devido e a Sofia merece. Assim ela ganha motivação porque sabe que lhe vou prometer outra coisa qualquer no próximo combate", começou por referir Domingos Oliveira na ressaca do triunfo da atleta na estreia no Mundial em K1 (-60 kg).Aos 22 anos, Sofia Oliveira é já um dos valores mais seguros do Kickboxing em Portugal. Apesar disso, o pai não esconde que o início da jovem na modalidade foi olhado com desconfiança pelas pessoas em geral: "Este tipo de provas mexe muito com os atletas, ainda para mais com os de Portugal, país onde o kickboxing não tem muita visibilidade. Quando as minhas filhas começaram no kickboxing, as pessoas diziam que eu era um pai desnaturado, que não tinha amor às filhas, que era maluco e que as devia colocar no ballet ou outra coisa do género. No entanto, achei que era importante as minhas filhas saberem defender-se. Elas começaram a gostar e foram evoluindo em termos desportivos".Estudante de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores na Universidade do Minho, Sofia Oliveira tem uma rotina bastante preenchida entre treinos e aulas. "Ela levanta-se às 7h e, antes de ir para a Universidade, dá algumas aulas particulares para juntar dinheiro. Volta a casa, toma um duche, leva o almoço porque tem uma dieta muito rigorosa, chega a casa às 21h já com o segundo treino feito, conversa um bocado connosco e depois vai descansar", concluiu o pai.O mergulho de Domingos Oliveira foi acompanhado de perto pela esposa e mãe de Sofia, Paula Machado, e pela outra filha, Ana Oliveira. A presença de uma família completa numa prova a meio de outubro não é um dado propriamente comum e tal só é possível devido à grande ‘ginástica’ feita por todos."Eu sou enfermeira, consigo juntar turnos para fazer X número de horas e depois conseguir estar uma semana de folga. Quando sabemos as datas da competições com antecedência, reservo férias para essa altura. A minha filha, irmã da Sofia, tem uma clínica de medicina dentária e, nesta semana, ficaram lá só as funcionárias. O meu marido já está reformado, logo tem mais disponibilidade. No entanto, quando trabalhava, fazia horas extras e, em vez de as ganhar, ficava com horas/dias para gastar. Acompanhamos a Sofia para todo o lado, sentimos que ela fica mais confiante quando estamos presente e vamos sempre a Campeonatos do Mundo e da Europa", contou a progenitora de Sofia.Apesar de revelar que a filha tem estado um pouco em baixo em termos anímicos devido ao recente falecimento de duas pessoas próximas, Paula Machado não esconde que as expectativas estão altas para aquilo que a atleta pode fazer neste Campeonato do Mundo, isto apesar de, enquanto mãe, ainda sofrer um pouco: "Ela está com as expectativas em alta porque, mesmo com a pandemia, não deixou de treinar. Montámos um ginásio em casa e sabemos que isto é o que o faz feliz. No início isto deixava-me com muita receio porque, enquanto enfermeira, via os traumatismos cranioencefálicos e as consequências que isto pode trazer. No entanto, ela mostrava-me jogadores de futebol que partiam pernas, por exemplo, para me explicar que pode acontecer nos outros desportos. Já lhe disse que ela podia podia desistir porque já ganhou muitas medalhas, mas a respsota dela foi "Mãe, deixa-me ser feliz"".Depois de uma vitória no primeiro combate, Sofia Oliveira prepara-se agora para defrontar Katja Poyhonen, da Finlândia, esta quarta-feira.